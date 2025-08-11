The Swiss voice in the world since 1935
Hotline soll Bevölkerung von Moutier den Kantonswechsel erleichtern

Keystone-SDA

Die Gemeinde Moutier und der Kanton Jura lancieren gemeinsam einen Leitfaden, eine Telefonhotline und eine zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung von Moutier. Sie wollen damit einen erleichterten Kantonswechsel gewährleisten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Leitfaden wird am Dienstag an alle Haushalte in Moutier verteilt, wie die Gemeinde und der Kanton am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben. Das Dokument soll die wichtigsten Fragen zum Kantonswechsel beantworten, etwa im Zusammenhang mit Steuern, Sozialleistungen, Gesundheit, Mobilität und Schule.

Eine digitale Version davon ist per sofort auf einem Portal verfügbar. Zudem hat die Stadtverwaltung mit Unterstützung des Kantons eine Telefonhotline eingerichtet.

Am 6. Januar wird in Moutier schliesslich ein sogenannter One-Stop-Shop eröffnet, der die wichtigsten kantonalen Verwaltungsleistungen an einem Ort vereint und eine persönliche Betreuung anbietet.

Die Stadt Moutier wechselt am 1. Januar 2026 vom Kanton Bern in den Kanton Jura.

https://www.moutierdanslejura.ch

