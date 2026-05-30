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Hunderte an unbewilligter Antifa-Demo in Bern

Keystone-SDA

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag auf dem Berner Bahnhofplatz zu einem "antifaschistischen Nachmittagsspaziergang" versammelt. Verschiedene Linksaussen-Gruppierungen hatten zu der unbewilligten Kundgebung aufgerufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Polizeikräfte beobachteten das Geschehen aus Distanz, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Dialogteams versuchten laut Polizei, Kontakt zu den Kundgebungsteilnehmenden aufzunehmen.

Aufgrund einer bewilligten Kundgebung auf dem Bundesplatz wurden die Teilnehmenden des Umzugs aufgefordert, den Bundesplatz zu umgehen, wie es von der Kantonspolizei Bern hiess. Dies um den Schutz der bewilligten Kundgebung auf dem Bundesplatz sicherzustellen.

In Aufrufen zur Demo wurde unter anderem vor einem weltweiten Rechtsruck gewarnt. Staatliche Gewalt und Aufrüstung seien im bürgerlichen Staat legitimiert, während Proteste kriminalisiert würden. Das Geld für Rüstungsbudgets fehle letztlich in der sozialen Infrastruktur und im Gesundheitssystem.

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