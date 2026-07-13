The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Hunderte Fische und Krebse verenden in einem Bach in Frauenfeld TG

In einem Bach in Frauenfeld (TG) sind Hunderte von Fischen und Flusskrebsen verendet.
In einem Bach in Frauenfeld (TG) sind Hunderte von Fischen und Flusskrebsen verendet. Keystone-SDA

Aufgrund einer Gewässerverschmutzung sind am Sonntag im Tägelbach in Frauenfeld mehrere hundert Fische und Flusskrebse gestorben. Die Ursache der Verschmutzung ist derzeit unbekannt, wie einem Communiqué der Kantonspolizei Thurgau zu entnehmen ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die toten Tiere wurden am Sonntagnachmittag auf einer Strecke von etwa drei Kilometern entdeckt. Dies bedeute gemäss Mitteilung einen «Totalausfall des Fischbestandes» auf dem entsprechenden Bachabschnitt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft