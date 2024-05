Hunderte Pro-Palästina-Demonstrierende vor Uni Lausanne

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mehrere hundert Menschen sind am Samstag auf das Gelände der Universität Lausanne geströmt, um Studenten zu unterstützen, die sich für die palästinensische Sache einsetzen. Generalversammlungen, Workshops, Yoga, Musik und Diskussionen bestimmten den Tag.

Seit Donnerstag ist die Eingangshalle des Géopolis-Gebäudes von einer Gruppe von Studenten besetzt, die den Boykott israelischer akademischer Einrichtungen und einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordern. Sie haben das Recht erhalten, bis zum späten Montagnachmittag zu bleiben, wenn ein weiteres Treffen mit dem Rektorat stattfindet.

Auf dem Universitäts-Campus wiesen palästinensische Fahnen und verschiedene Transparente auf die Besetzung des Geländes hin und erinnerten an die Forderungen der Studierenden. Als Höhepunkt des Tages fand eine Kundgebung statt, die etwa 400 Personen auf das Gelände lockte.

Solidarität von Professoren

“Gaza, die UNIL ist mit dir” und “Nieder mit der israelischen Apartheid” skandierten die Teilnehmer zwischen ihren Wortmeldungen. Joseph Daher, Gastprofessor der Universität Lausanne (UNIL), hielt später einen Vortrag. Er begrüsste die Mobilisierung der Studenten, die “sich über etwas empören, was inakzeptabel ist, einen Völkermord”, sagte er.

Ein zweiter Professor, Soziologie-Dozent Olivier Fillieule, unterstützte die Aktion und erinnerte daran, “dass das Ziel der Lehrenden darin besteht, die Studierenden zu Bürgern zu machen”. Er forderte “vollständige Transparenz” der Universität über ihre Zusammenarbeit mit israelischen Institutionen, eine Forderung, die in einem Brief an die Direktion aufgegriffen wird, den das Personal der UNIL unterschreiben soll.

Der Dozent begrüsste die Haltung des Rektorats, das “zumindest für den Moment” eine Bereitschaft zum Dialog gezeigt habe, im Gegensatz zur ETH Lausanne (EPFL). Diese drohte damit, den Verein Polyquity wegen einer als “parteiisch” eingestuften Konferenz zu suspendieren. Mehrere Redner haben die Hochschule aufgefordert, ihre Position zu überdenken. vor, eine dritte Nacht auf dem Gelände zu verbringen.