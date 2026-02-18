Im ehemaligen Kino Uto in Zürich entsteht ein Brettspiel-Café

Keystone-SDA

Spielen statt schauen: Ab Sommer 2026 lockt ein Brettspiel-Café in das ehemalige Kino Uto in Zürich. Die Betreiber eines Spieleladens an der Langstrasse wollen einen öffentlichen Ort der Begegnung und Emotion bieten.

(Keystone-SDA) Im Ex-Kino soll ein «analoger Gegenpol» entstehen, wie die Dubischdra AG am Mittwoch mitteilte. Statt aufs Smartphone würden die Menschen sich dort in die Augen schauen. Neben einer Auswahl an über 1500 Gesellschaftsspielen, wird es auch ein Angebot an Kaffee, Snacks und alkoholfreien Cocktails geben.

Noch muss das Innere des ehemaligen Kinos umgebaut werden. Die Betreiber sprechen von einem «sensiblen Umbau». Die Eröffnung des Cafés soll im Sommer stattfinden.

Kapselhotel im Alba

Somit stehen für beide kürzlich geschlossenen Stadtzürcher Kinos neue Verwendungen bereit. Das «Alba» an der Zähringerstrasse wird neu als Kapselhotel genutzt. Dessen Eröffnung ist auf Anfang 2027 geplant.

Für das im März 2024 geschlossene Uto standen diverse Nutzungen zur Debatte. Eine Boulder-Kletterhalle schaffte es bis ins Amtsblatt. Die potenziellen Betreiber zogen ihr Baugesuch aber wieder zurück.

Noch offen ist, was mit dem Corso am Bellevue passiert. Die Stadt kündigte die Verträge mit der Betreiberin auf das Jahr 2029 und wünscht sich ein «Eventhaus». Im Stadtparlament sind dagegen Vorstösse von links und rechts eingegangen.