Im Kanton Zug gibt es wieder Ortspolizisten

Die Zuger Polizei will mit mehr Bürgernähe das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung steigern. Seit Anfang Jahr sind deswegen Korpsangehörige als Ortspolizistinnen und -polizisten unterwegs.

(Keystone-SDA) Aufgabe der Ortspolizei sei es, in der Stadt Zug und den Gemeinden präsent zu sein, Netzwerke zu knüpfen und Ansprechsperson zu sein, teilte die Zuger Polizei am Freitag mit. Die Polizistinnen und Polizisten würden auch Anzeigen entgegennehmen.

Die Zuger Polizei will nach eigenen Angaben mit der Ortspolizei das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und der Polizei stärken. Mit der Massnahme solle ein wichtiger Beitrag zur Steigerung des Sicherheitsgefühls geleistet werden.

