In der Schweiz sind fast 227’000 Stellen unbesetzt

Keystone-SDA

In der Schweiz sind weiterhin weit über 200'000 Stellen vakant. Vor allem Arbeitgeber im Gesundheitswesen, aber auch im Baugewerbe und im Detailhandel sind auf der Suche nach neuen Angestellten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister per Mitte August 226’697 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Mittwoch publizierten «Jobradar» des Personalunternehmens X28 für das dritte Quartal 2025 zu entnehmen ist. Von diesen richteten sich rund 10 Prozent oder 22’673 Stellenangebote an Führungskräfte.

Im Gesundheitswesen lag die Zahl der ausgeschriebenen Stellen dabei mit 15’069 am höchsten. Im Baugewerbe mussten derweil 13’968 Stellen neu besetzt werden, während im Detailhandel 11’096 Stellen zur Besetzung ausgeschrieben waren.

Regional fand sich das grösste Stellenangebot im Kanton Zürich (48’015), gefolgt von Bern (30’780) und dem Aargau (18’581). Am geringsten war die Anzahl ausgeschriebener Stellen im Kanton Appenzell Innerrhoden (455).

