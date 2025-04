In Kletterhallen ist die Luft stärker verschmutzt als an Strassen

Keystone-SDA

Der Gummiabrieb von Kletterschuhen sorgt in Kletterhallen für dicke Luft. Wie Forschende aus der Schweiz und Österreich in einer neuen Studie zeigten, ist die Konzentration potenziell schädlicher Chemikalien in Kletterhallen teils höher als an viel befahrenen Strassen.

(Keystone-SDA) «Die Luftverschmutzung in den Boulderhallen war höher als wir erwartet hatten», sagte Studienleiter Thilo Hofmann von der Universität Wien in einer Mitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) vom Dienstag. «Die von uns gemessenen Werte gehören zu den höchsten, die jemals weltweit dokumentiert wurden, vergleichbar mit mehrspurigen Strassen in Megastädten.»

Grund für die Luftverschmutzung in Kletterhallen sind die Sohlen von Kletterschuhen. Diese bestehen aus ähnlichen Gummimischungen wie Autoreifen.

Für die neue Studie sammelten die Forscherinnen und Forscher Staubproben aus verschiedenen Boulderhallen in der Schweiz, Frankreich und Spanien. Die Resultate veröffentlichten sie in im Fachblatt «Environmental Science and Technology Air».