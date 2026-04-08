In Zürich startet die Badesaison

Keystone-SDA

Der Sommer kann kommen: In der Stadt Zürich öffnen am Samstag die ersten Freibäder, das Seebad Utoquai und das Freibad in Seebach, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Sehr lange dürften die ersten Schwimmrunden im See aber nicht dauern: Derzeit ist der Zürichsee erst knapp 10 Grad warm. Wärmer ist es im Freibad Seebach, das mit Fernwärme geheizt wird. Am 1. Mai folgt der Saisonstart im Freibad Letzigraben, am darauffolgenden Wochenende folgen dann weitere Bäder.