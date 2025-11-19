Influencer Da Silva und Thompson freuen sich auf ihr erstes Kind

Keystone-SDA

Das Influencer-Paar Marco Andre Da Silva und Shelby Thompson erwartet sein erstes Kind. Zwar hegten sie schon länger einen Kinderwunsch, von der Schwangerschaft waren sie aber doch überrascht.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir haben es einfach darauf ankommen lassen», sagt Da Silva dem Onlineportal 20 Minuten. «Dass es so schnell klappt, hätten wir aber nicht erwartet», ergänzt Thompson. Sie hätten viele Bekannte, die seit Jahren versuchen würden, schwanger zu werden.

Seit gut sechs Jahren sind der 36-Jährige und die 28-Jährige ein Paar. Im Juni haben sie sich auf der indonesischen Insel Bali verlobt. Und nun ist die Schweiz-Amerikanerin im zweiten Trimester schwanger. Die ersten drei Monate waren schwierig, wie sie erzählt. Nun fühlt sich Thompson besser.

Noch kennen sie das Geschlecht des Babys nicht. Was das Paar aber bereits weiss, ist, wie es das Familienleben auf den sozialen Medien präsentieren will: Mit einem Mix aus Realität und Positivität. «Männer haben manchmal eine solche ‚Life is over‘-Einstellung, sobald es ums Thema Baby geht», sagt Da Silva. Auch wenn sicherlich nicht alles rosig werde, wolle das Paar ein positives Beispiel vorleben.