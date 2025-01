Der Rote Halbmond arbeitet im Westjordanland unter schweren Bedingungen – und trotz Vorwürfen

Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds trauern um ihren gefallenen Kollegen Mahmud al-Muhadad, der Berichten zufolge bei einem israelischen Luftangriff in Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, während sie sich im Ahli Arab Hospital, auch bekannt als Baptistenkrankenhaus, in Gaza-Stadt am 4. Januar 2025 inmitten des anhaltenden Krieges zwischen Israel und der Hamas von ihm verabschieden.

AFP