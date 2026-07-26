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Iran droht USA mit Ausweitung des Konflikts

Keystone-SDA

Irans Armeesprecher Amir Akraminia droht mit einer Ausweitung des Kriegsgebiets, falls die USA ihre Luftangriffe fortsetzen sollten. Unter Verweis auf Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer sagte der Sprecher laut Nachrichtenagentur Mehr, entsprechende Warnungen hätten sich schon vor Ort bewahrheitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kriegsgebiet reicht laut Akraminia bereits von Jordanien bis hin zu den Anrainerstaaten des Persischen Golfs. Sollte das US-Militär die Luftangriffe fortsetzen, werde das Gebiet noch weiter ausgedehnt. Das iranische Militär habe entsprechende Strategien vorbereitet.

Nach Angaben Sprechers ist das Militär auch auf andere Szenerien vorbereitet. Er nannte eine grossangelegte Luftoperation sowie eine Bodenoffensive des US-Militärs.

Laut Akraminia hat der Iran seine Angriffe auf arabische Verbündete der USA vorübergehend ausgesetzt, da die US-Streitkräfte ihre Luftschläge in den vergangenen zwei Nächten eingestellt hätten. Der Sprecher begründete den Schritt damit, dass das eigene militärische Vorgehen ausschliesslich auf Vergeltung ausgerichtet sei.

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