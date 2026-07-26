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Irans Revolutionsgarden stoppen Schiffe in der Strasse von Hormus

Keystone-SDA

Irans Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben sechs Handelsschiffe vor einer Durchfahrt durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus gestoppt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Garden erklärten laut der ihnen nahe stehenden Agentur Tasnim, sie setzten die Kontrolle über ein 240.000 Quadratkilometer grosses Gebiet im Persischen Golf und der Strasse von Hormus durch. Diese Fläche entspricht etwa zwei Dritteln des deutschen Staatsgebiets.

Kein Schiff könne passieren, ohne die iranischen Vorschriften einzuhalten, hiess es. Versuche des US-Militärs, den Kurs von Schiffen zu ändern, würden mit «einer entschlossenen Reaktion und Warnschüssen beantwortet». Als Folge seien die betroffenen Schiffe gezwungen, umzukehren.

Irans Aussenamtssprecher Ismail Baghai erklärte laut englischsprachigem Staatssender PressTV, es gebe keine Veränderung der Verkehrslage in der Strasse von Hormus. Der Sprecher verwies auf bilaterale Gespräche mit Vertretern des Omans, dessen Territorialgewässer einen Teil der internationalen Schifffahrtsroute umfassen.

Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer Schlüsselroute für Öl, Gas und Düngemittel gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

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