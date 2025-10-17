Irina Beller würde zu einer vierten Ehe nicht Nein sagen

Keystone-SDA

Jetset-Lady und Unternehmerin Irina Beller schliesst eine vierte Ehe nicht aus. Wenn ihr Partner Thomas Dürr sie offiziell um ihre Hand bitte, "werde ich sicher nicht Nein sagen", sagte die 53-Jährige der "Schweizer Illustrierten".

(Keystone-SDA) Eventkönig Dürr hat in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift nur gute Worte für seine Partnerin: «Irina hat zwei Seiten; die eine als Kunstfigur, die in der Öffentlichkeit provoziert, die andere als Irina, eine zarte Person, die ich kennen und lieben gelernt habe und toll finde. Das sind zwei Paar Stiefel!» Hätte man ihn jedoch früher gefragt, ob er sie kennenlernen wolle, hätte er Nein gesagt.

Im Jahr 2021 lernten sich die beiden kennen. Der 58-Jährige blieb nach einem ersten Korb dran und eroberte schlussendlich Bellers Herz. Nun wohnen die beiden in einem Zürcher Industriequartier in einer Luxuswohnung, die sie zusammen gekauft haben.

Dort kurvt Beller auf dem E-Trottinett herum, das sie von ihrem Lebensgefährten geschenkt bekommen hat. Die Frau, die früher jeden Meter mit ihrem Porsche zurücklegte, ist mittlerweile dank Dürr sogar auch im ÖV mit Generalabonnement (GA) unterwegs.

«Gerade weil wir so unterschiedlich sind, ergänzen wir uns», sagt Dürr überzeugt. Wäre er so heissblütig wie Irina, würde es eskalieren. Beller schätzt, dass beide noch weitere Wohnorte haben – Dürr in Basel und sie im Tessin sowi in Pfäffikon ZH. «Eine Beziehung, in der ich 24 Stunden am Tag mit dem anderen zusammen bin, will ich keinesfalls noch einmal.»