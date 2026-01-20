Irreguläre Migration in die Schweiz hat sich 2025 halbiert

Keystone-SDA

Die irreguläre Migration hat in der Schweiz 2025 rund um die Hälfte abgenommen. Die Zahl rechtswidriger Aufenthalte sank im vergangenen Jahr auf 14'577.

(Keystone-SDA) Im Vorjahr 2024 waren es noch 29’459 gewesen. Migrantinnen und Migranten mit türkischer Staatsangehörigkeit waren 2025 am stärksten vertreten (1933), wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag schrieb. An zweiter Stelle standen demnach irreguläre Einreisen von Personen aus Afghanistan (1842) und Marokko (1174).

Auch beim Verdacht auf Schleppertätigkeiten und den Übergaben an ausländische Behörden waren die Zahlen im Jahr 2025 verglichen mit dem Jahr 2024 rückläufig. Hier ging die Anzahl von 280 auf 182 Fälle zurück.