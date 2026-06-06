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Israel ruft Bewohner im Südlibanon zur Evakuierung auf

Keystone-SDA

Die israelische Armee hat alle Einwohner von fünf Ortschaften und Dörfern im Südlibanon zur sofortigen Evakuierung aufgefordert. Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit unverzüglich verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Jeder, der sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern, deren Einrichtungen und Kampfmitteln aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Armeesprecher begründete den Evakuierungsbefehl auf X mit Verstössen der libanesischen Hisbollah-Miliz gegen die Waffenruhe. Hisbollah-Chef Naim Kassim hatte die Vereinbarung zwischen der libanesischen Regierung und Israel abgelehnt.

Der Sahrani-Fluss ist rund 30 Kilometer lang. Er entspringt im Libanongebirge und mündet etwa sieben Kilometer südlich der historischen Hafenstadt Sidon ins Mittelmeer.

Die israelische Armee hatte vor den Evakuierungsbefehlen über mehrere Drohnenangriffe der Hisbollah auf Nordisrael sowie israelische Soldaten im Südlibanon berichtet.

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