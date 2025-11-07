Japans MeToo-Ikone darf Doku nun auch im Heimatland zeigen

Der Film "Black Box Diaries" über eine der wenigen MeToo-Aktivistinnen in Japan ist für einen Oscar nominiert gewesen. Weltweit läuft er seit einem Jahr - nur im Heimatland der Journalistin Shiori Ito war er bisher nicht zu sehen. Das soll sich nun ändern.

Der Film werde ab Dezember in Tokio gezeigt – allerdings mit einigen Änderungen und nur in einem einzigen Kino, wie der Filmvertreiber am Freitag mitteilte.

«Black Box Diaries» war in diesem Jahr für den Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert. Darin erzählt Shiori Ito ihre eigene Geschichte: Die Journalistin hatte einem bekannten Fernsehreporter vorgeworfen, sie im Jahr 2015 vergewaltigt zu haben – nachdem er sie für Gespräche über ein Jobangebot zum Essen eingeladen hatte.

Ihre Vorwürfe wurden von der Polizei zunächst ignoriert, sie kämpfte jahrelang um Gehör und Gerechtigkeit – in einem Zivilprozess erhielt sie schliesslich Recht.

In Japan bislang nicht gezeigt

In Japan wurde der Dokumentarfilm bisher nicht gezeigt, offiziell aus rechtlichen Gründen, um den Schutz der Persönlichkeitsrechte von im Film gezeigten Menschen zu gewährleisten. Nun aber solle «Black Box Diaries» ab dem 12. Dezember in einem Kino in Tokio gezeigt werden, kündigte der Filmverleiher Toei Advertising an. Die japanische Fassung des Dokumentarfilms sei «nach einigen Änderungen und Anpassungen unter Berücksichtigung des Feedbacks der Beteiligten finalisiert» worden.

Obwohl ihr Film zunächst nur in einem Kino läuft, zeigte sich Ito erfreut: «Ich hoffe, dass die Vorführung Diskussionen dazu anstösst, das Schweigen zu brechen, andere Betroffene zu schützen und Schritt für Schritt einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen», erklärte sie. Es blieb zunächst offen, ob auch andere Kinos folgen würden.

Mit ihren öffentlichen Anschuldigungen, ihrem Buch und ihrem Film darüber wurde die heute 36-Jährige zur Ikone der MeToo-Bewegung in Japan, die in dem konservativen Land allerdings schwer Fuss fasst. In Japan erstatten Vergewaltigungsopfer fast nie Anzeige. Laut einer Untersuchung der Regierung wenden sich nur vier Prozent der betroffenen Frauen an die Polizei.