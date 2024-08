Jazz-Star Pat Metheny verneigt sich vor Johann Sebastian Bach

3 Minuten

(Keystone-SDA) 20 Grammys hat der amerikanische Jazz-Gitarrist Pat Metheny gewonnen. Mit unzähligen Grössen hat er zusammengearbeitet. Bereits in ganz jungen Jahren ist er durchgestartet. Jetzt wird er 70 Jahre alt.

Das Tour-Leben mag für viele Musiker und Musikerinnen eine Strapaze sein. Für den Jazz-Gitarristen Pat Metheny ist es der bevorzugte Lebensstil, wie er der Deutschen Presse-Agentur verriet. “Es ist für mich einfacher als der zivile Alltag. Ich muss abends nur so gut wie möglich spielen, daran bin ich gewöhnt – und damit komme ich auch klar.”

Zwar hat der vielfach preisgekrönte Gitarrist die meiste Zeit seines Lebens auf Konzertreise verbracht, aber auch seine Familie mit drei Kindern ist ihm wichtig, sagt er. “Worauf es ankommt, ist die Balance zu halten.”

Erfolgreich

Sein Ansehen als Gitarrist könnte jedenfalls kaum grösser sein: Mit 14 Jahren gewann er einen renommierten Gitarristen-Wettbewerb, mit 15 spielte er mit den Jazz-Grössen von Kansas City, mit 18 war er Dozent für Gitarre an der University of Miami und ein Jahr später an der weltbekannten Talent-Schmiede, dem Berklee College Of Music in Boston.

Metheny spielte mit Jazz-Granden wie Herbie Hancock, Gary Burton und Michael Brecker, aber auch mit Acts aus dem Pop- und Folk-Fach – wie Joni Mitchell, Bruce Hornsby und David Bowie. Pat Metheny veröffentlichte über 30 Solo-Alben und rund ein Dutzend Longplayer mit seiner von ihm geleiteten Pat Metheny Group.

39 Grammy-Nominierungen und 20 Grammy-Awards weisen den Künstler mit der Lockenmähne als einen der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten aus. “Ich bin für diese Preise ja durchaus dankbar”, sagt Metheny. “Aber die Realität ist, dass wir Musiker wie Bach hatten – und diesem Massstab wird keiner gerecht. Niemand ist auch nur annähernd so weit.”

Seine Nähe zur Klassik wird auch auf seinem neuen, Ende Juli erschienenen Album “MoonDial” (BMG) deutlich. Darauf interpretiert er auf einer speziell für ihn gefertigten Bariton-Gitarre 13 Fremd- und Eigenkompositionen – grossartige Instrumentalmusik, bei der Jazz, Latin, Klassik, Beatles-Evergreens und Melodien aus dem Great American Songbook einen gemeinsamen Nenner finden.

Wobei Metheny jetzt sicher protestieren würde, denn genormte Stilschubladen sind nicht sein Ding. “Musik ist eine grosse Sache”, meint er. “Wenn jemand kreativ ist, egal in welcher Form, fühle ich mich davon angezogen. Genre-Klassifizierungen sind mir aber völlig egal.”

David Bowie

Deshalb hatte er auch keinerlei Berührungsängste, als er 1984 mit David Bowie den Song “This Is Not America” aufnahm. Die Begegnung mit dem britischen Pop-Exzentriker lässt ihn auch vierzig Jahre später schwärmen: “Bowie war einer der klügsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Er war brillant. Ihm zuzusehen, wie er arbeitet und singt, war eine extrem bereichernde Erfahrung.”

Seinem anstehenden Geburtstag blickt er erwartungsgemäss gelassen entgegen. Mit einer Party habe er “nichts am Hut”. Und die Zahl 70 kann ihn auch nicht schockieren.

“Es ist witzig”, sagt er fröhlich, “als ich 18 Jahre alt war, nannte mich unser Schlagzeuger Bob Moses “Methusalem”. Für ihn war ich mit 18 Jahren super-alt. Und heute bin ich mit meinen 70 vermutlich unglaublich unreif.”