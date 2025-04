Jesse Plemons als Spielleiter in «The Hunger Games»-Prequel

Keystone-SDA

Die prominente Besetzung für das geplante "The Hunger Games"-Prequel wächst weiter an. Auch Hollywood-Star Jesse Plemons wird für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in einer Hauptrolle vor der Kamera stehen.

(Keystone-SDA) Der 37-Jährige soll den jungen Plutarch Heavensbee verkörpern, teilte das Filmstudio Lionsgate mit.

Die Rolle des Spielleiters Heavensbee hatte zuvor Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman («Capote») in drei «Hunger Games»-Folgen inne. Hoffman starb im Jahr 2014 im Alter von 46 Jahren. Plemons hatte gemeinsam mit Hoffman das Sektendrama «The Master» (2013) gedreht. Der für seine Bösewicht-Nebenrolle in der TV-Serie «Breaking Bad» bekannte Schauspieler, war zuletzt in Filmen wie «Kinds of Kindness», «Killers of the Flower Moon» und «The Power of the Dog» zu sehen.

Neuer Roman der Fantasy-Saga

Der geplante Film «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» basiert auf dem gleichnamigen Buch der «The Hunger Games»-Autorin Suzanne Collins, das im März erschien. Es erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Filmen von Woody Harrelson gespielt wird. Dort tritt er als Mentor von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson) auf. Die Fantasy-Saga spielt in einer dystopischen Welt namens Panem, in der Jugendliche in Kampfspielen bis zum Tod antreten.

Kinostart Ende 2026

Der noch eher unbekannte australische Schauspieler Joseph Zada soll den jungen Abernathy verkörpern, die Kanadierin Whitney Peak seine Freundin Lenore Dove Baird, wie das Studio Lionsgate auf «X» mitteilte. Auch die US-Amerikanerin Mckenna Grace («Ghostbusters: Legacy») ist an Bord. Francis Lawrence führt erneut Regie. Der Kinostart ist für November 2026 geplant. Bereits 2023 war mit «The Ballad of Songbirds and Snakes» ein Prequel zu dem erfolgreichen Franchise erschienen.