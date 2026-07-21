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Jordanien und Bahrain wehren erneut iranische Angriffe ab

Keystone-SDA

Jordanien und Bahrain haben nach eigenen Angaben erneut iranische Angriffe abgewehrt. In der Nacht und am Morgen seien fünf aus dem Iran abgefeuerte Drohnen abgefangen worden, teilten die jordanischen Streitkräfte mit. Verletzte oder Sachschäden habe es nicht gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch Bahrain meldete erneut iranischen Beschuss. Die Luftverteidigung habe mehrere aus dem Iran kommende Flugkörper abgefangen, teilte das Militär in Bahrain mit. Die Streitkräfte warfen dem Iran vor, gezielt Zivilisten und zivile Einrichtungen im Königreich anzugreifen. Alle Einheiten befänden sich in höchster Alarmbereitschaft.

Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region durchführt. In Jordanien sind, wie in den Golfstaaten, US-Soldaten stationiert.

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