Journalismusschule MAZ kündigt Stellenreduktion an

Keystone-SDA

Die Journalismusschule MAZ mit Sitz in Luzern kündigt eine Stellenreduktion "über die gesamte Institution" an. Als Grund nennt die Ausbildungsstätte in einer Mitteilung vom Freitag ein spürbares Defizit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Verursacht wird dies durch sinkende Zahlen bei Kursbuchungen. Diese gingen auf die rückläufigen Werbeeinnahmen und Abonnement-Erträge bei den Verlagen zurück. So würden Kursanmeldungen kurzfristiger geplant oder aufgeschoben, «manchmal sogar gänzlich zurückgestellt», wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Die Schule will nun ihre Strukturen verschlanken, damit Fixkosten senken und für ein «geschärftes Kostenbewusstsein» sorgen.

Im Zuge dieser Massnahmen soll auch die Geschäftsleitung neu organisiert werden. Insbesondere die Funktion der Programmleitung (CPO) soll angepasst werden.

Auf dieser Position kommt es zu einem Wechsel: Reto Vogt, bisheriger Studienleiter Digitale Medien und KI, übernimmt von Beat Rüdt, der das MAZ verlässt.