Jugendliche Kürbisdiebe in Winterthur machen schlapp

Keystone-SDA

Halloween steht vor der Tür, und in Winterthur treiben bereits Kürbisdiebe ihr Unwesen. Vier Jugendliche haben am Donnerstagmorgen versucht, einen Halloween-Kürbis von einem Privatgrundstück in Oberwinterthur zu stehlen, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Jugendlichen unterschätzen aber offenbar des Gewicht des Kürbisses. Weil es sich dabei um ein besonders schweres Exemplar handelte, musste sie ihn zurücklassen. Wie es mit den Kürbisdieben weitergehen soll, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur.

