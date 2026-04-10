Julius-Bär-Finanzchefin Evie Kostakis verlässt die Bank Ende 2026

Keystone-SDA

Die Bank Julius Bär muss einen neuen Finanzchef suchen. Die derzeitige Amtsinhaberin Evie (Evangelia) Kostakis hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie verlasse die Bank, um eine internationale Führungsposition zu übernehmen, teilte Julius Bär am Freitagnachmittag mit.

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(Keystone-SDA) Um einen reibungslosen Übergang zu garantieren, werde sie noch bis Ende des Jahres bei der Bank tätig sein. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sei eingeleitet worden, heisst es in der Mitteilung.

Kostakis ist seit 13 Jahren bei der Bank Julius Bär tätig. Im Jahr 2022 übernahm sie das Amt der Finanzchefin. Unter ihrer Leitung habe die Bank ihr Finanzierungsprofil diversifiziert, die digitale Transformation beschleunigt und eine leistungsfähige Finanzorganisation aufgebaut, schreibt die Bank.

«Ich danke Evie Kostakis für ihre Führung und ihr unermüdliches Engagement für unser Unternehmen», lässt sich Bankenchef Stefan Bollinger in der Mitteilung zitieren.

Mit dem Abgang von Kostakis wird sich die Julius Bär-Geschäftsleitung seit dem Antritt von Stefan Bollinger als CEO im Januar 2025 vollständig erneuert haben. Der stellvertretende CEO und COO Nic Dreckmann, der seine Ämter auch schon unter Bollingers Vergänger Philipp Rickenbacher innehatte, hatte bereits früher seinen Abgang per Mitte April 2026 angekündigt.