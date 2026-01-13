Junge Frau wird in Riehen BS von Auto weggeschleudert und verletzt

Keystone-SDA

Eine 24-jährige Frau ist am Montag in Riehen BS von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde sie 15 bis 20 Meter durch die Luft geschleudert und verletzt, wie die Kantonspolizei am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 15.50 Uhr überquerte die junge Frau bei der Tramhaltestelle Niederholz den Fussgängerstreifen. Sie wollte zum Tram rennen und wurde dabei angefahren. Die Sanität brachte die Verletzte ins Universitätsspital, wie die Polizei weiter bekanntgab. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch nicht bekannt.