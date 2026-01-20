Junge SVP Zürich schliesst Vorstandsmitglied aus Partei aus

Keystone-SDA

Die Junge SVP des Kantons Zürich hat ein Vorstandsmitglied per sofort aus der Partei ausgeschlossen. Die Partei wirft dem Ex-Parteikollegen vor, er habe ohne Schweizer Staatsbürgerschaft für den Stadtzürcher Gemeinderat kandidieren wollen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorstand der Jungen SVP Kanton Zürich hat den Parteiausschluss des Vorstandsmitglieds Sandro Subotic an einer Sitzung vergangene Woche beschlossen, wie die Partei am Dienstag mitteilte.

Laut der Mitteilung soll sich Subotic für die Kommunalwahlen in der Stadt Zürich aufstellen lassen haben, obwohl er nicht die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt und damit die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt. Zudem soll er einen Wahlvorschlag für einen anderen Kandidaten unterschrieben haben, wofür ebenfalls die Schweizer Staatsbürgerschaft benötigt wird.