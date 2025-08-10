Junge Velofahrerin in Warth TG bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 13-jährige Velofahrerin ist am Samstag in Warth TG bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Rega flog sie in ein Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine 70-jährige Seniorin fuhr kurz vor 17 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Buch bei Frauenfeld. Die junge Velofahrerin kam von Hüttwilen her in Richtung Nergeten und wollte links in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei kam es zur Kollision, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Die Velofahrerin wurde zuerst durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschliessend in ein Spital geflogen. Die Unfallursache ist gemäss Polizei noch unklar und Gegenstand von Abklärungen.