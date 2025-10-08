Köniz empfängt Weltmeisterin Ditaji Kambundji

Keystone-SDA

Mitte September sprintete die 23-jährige Schweizer Leichtathletin Ditaji Kambundji über 100 Meter Hürden zum Weltmeistertitel, nun bereitet ihr die Heimatgemeinde Köniz einen öffentlichen Empfang. Am 15. Oktober steht ein Festakt auf dem Programm, dann steht die Sportlerin für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Köniz sei stolz auf seine erfolgreiche Athletin, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung vom Mittwoch. Ditaji Kambundji schrieb mit ihrem Sieg an den Leichtathletikweltmeisterschaften in Tokio Schweizer Sportgeschichte.

www.koeniz.ch