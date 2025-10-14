Kabarettpreis Salzburger Stier 2026 geht an Markus Schönholzer

Keystone-SDA

Markus Schönholzer gewinnt für die Schweiz den Salzburger Stier 2026. Für Deutschland wird Bodo Wartke und für Österreich die in Wien lebende Kabarettistin Sonja Pikart mit dem renommierten Radiopreis für deutschsprachiges Kabarett ausgezeichnet.

(Keystone-SDA) Der Liedermacher und Komponist Markus Schönholzer ist derzeit mit seinem Programm «Die Schönholzers» unterwegs. Seine Lieder berührten, ohne sentimental zu sein und seien «nah dran am Alltag, am Leben», begründet die Jury ihre Auszeichnung in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Bodo Wartke aus Deutschland wird als «Chansonnier, virtuoser Pianist, wandlungsfähiger Schauspieler und charmanter Conférencier» gelobt. Und Sonja Pikart attestiert die Jury «geistreichen und fantasievollen Humor». Sie übe Kritik an Missständen, ohne moralisierend zu sein

Der Salzburger Stier ist mit je 6000 Euro dotiert. Überreicht werden die Auszeichnungen Ende Mai 2026 in Meran im Südtirol. Der Salzburger Stier ist eine Zusammenarbeit der Rundfunkunternehmen Deutschlands, der Schweiz, Österreichs und Südtirols.