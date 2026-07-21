Kaltes Feuerwerk zur Bundesfeier in Riehen BS

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Riehen BS hat wegen anhaltender Trockenheit eine Alternative zum traditionellen Feuerwerk zur Bundesfeier am 1. August beschlossen. Statt eines Höhenfeuerwerks wird es ein bodennahes, kaltsprühendes geben, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

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(Keystone-SDA) Die anhaltende Trockenheit und das seit dem 17. Juli geltende absolute Feuerverbot des Kantons hätten Auswirkungen auf die Bundesfeier in Riehen, schreibt die Gemeinde. Aus Sicherheitsgründen habe man sich entschieden, auf das traditionelle Höhenfeuerwerk zu verzichten.

Stattdessen erwarte die Besucherinnen und Besucher ein bodennahes, kaltsprühendes Feuerwerk, das einen festlichen Abschluss der Feier ermögliche, heisst es weiter. «Es wird vom Feuerwerkpartner angeboten», erklärt Dominique Flaig vom Kulturbüro Riehen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es erzeuge keine Hitze oder Flammen, könne aber nicht so hoch steigen.

Mit der Lösung trage die Gemeinde den aktuellen Sicherheitsforderungen Rechnung und möchte der Bevölkerung trotz der ausserordentlichen Situation einen stimmungsvollen Ausklang der Bundesfeier bieten, wie sie mitteilt.