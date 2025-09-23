Kanton Aargau: Mittlere Krankenkassenprämie steigt um 4,8 Prozent
Im Kanton Aargau steigt die mittlere Krankenkassenprämie 2026 über alle Altersklassen inklusive Wahlfranchisen und Modelle im Vergleich zum laufenden Jahr erneut stärker als im Schweizer Durchschnitt. Die Prämie erhöht sich im Aargau um 4,8 Prozent auf 369,60 Franken.
(Keystone-SDA) Diese Prämie liegt jedoch um 23,70 Franken unter dem Schweizer Mittelwert von 393,30 Franken. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.
Für Aargauer Erwachsene ab 26 Jahren steigt die Monatsprämie 2026 für die obligatorische Krankenversicherung inklusive Wahlfranchisen und Modelle um durchschnittlich 4,7 Prozent oder 19,9 Franken auf 439,70 Franken.
Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren erhöht sich die Prämie um 5,0 Prozent oder 14,60 Franken auf 304,60 Franken. Für Kinder bis 18 Jahre steigt die Prämie um 5,3 Prozent oder 5,80 Franken auf 115,30 Franken.
Im laufenden Jahr war die durchschnittliche Krankenkassenprämie über alle Altersklassen im Kanton Aargau um 7,1 Prozent gestiegen. Im Vorjahr betrug der Anstieg 8,8 Prozent.