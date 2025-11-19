Kanton Aargau plant Velovorzugsroute zwischen Aarau und Lenzburg

Keystone-SDA

Zwischen Aarau und Lenzburg soll eine durchgängige, sichere Veloverbindung entstehen. Der Kanton Aargau hat mit den Gemeinden die Planung für eine Velovorzugsroute aufgenommen.

(Keystone-SDA) Der Kanton Aargau will nun als Erstes klären, welche Linienführung sich am besten für eine Veloverbindung zwischen Aarau und Lenzburg eignet, wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt am Mittwoch mitteilte. Die entsprechende Vorstudie ist angelaufen; bis Sommer 2027 soll eine Empfehlung vorliegen.

In dieser Phase werden verschiedene Varianten entwickelt, grob bewertet und auf ihre verkehrliche, technische und umweltbezogene Machbarkeit geprüft, wie es in der Mitteilung heisst. Dabei werden wichtige regionale Quell- und Zielorte sowie bereits laufende Planungen berücksichtigt.

Die vorgesehene Route führt von Aarau über Suhr, Buchs, Schafisheim, Hunzenschwil und Staufen nach Lenzburg. Die Planungsarbeiten erfolgen gemäss Kanton in enger Abstimmung mit den Gemeinden und den Regionalplanungsverbänden. Auch weitere Verbände werden einbezogen, um eine breit abgestützte und später realisierbare Linienführung zu erarbeiten.

Der Kanton Aargau bezeichnet Velovorzugsrouten als «Rückgrat des kantonalen Veloroutennetzes». Sie würden ein hohes Veloverkehrspotenzial aufweisen und damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Veloverkehrs leisten. «Dabei ist nicht Geschwindigkeit, sondern Direktheit, Sicherheit und ungestörter Fahrfluss wichtig.»