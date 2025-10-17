Kanton Appenzell Ausserrhoden kontrolliert Kebab- und Barbershops

Keystone-SDA

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat zehn Kebab- und Barbershops kontrolliert. Die Kontrolleure beanstandeten einzelne Fälle von illegaler Beschäftigung und Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz.

(Keystone-SDA) Im Rahmen der durchgeführten Grosskontrolle hätten die Behörden festgestellt, dass die Mehrheit der Betriebe korrekt unterwegs sei und sich an die gesetzlichen Vorgaben halte, schrieb der Kanton am Freitag in einer Mitteilung.

Bei der Grosskontrolle hätten auch Partnerbehörden mitgearbeitet. So beanstandete das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit einen Nagellack aus Tschechien, welcher ohne Nachweis der Verzollung eingesetzt wurde. Das Lebensmittelinspektorat beanstandete beispielsweise die nicht korrekte Lagerung oder falsche Bezeichnung von Lebensmitteln.