Kanton Bern erhält 320 Millionen Franken von der Nationalbank

Keystone-SDA

Der Kanton Bern erhält dieses Jahr Ausschüttungen in der Höhe von rund 320 Millionen Franken von der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Das gab Finanzdirektorin Astrid Bärtschi am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gewinnausschüttung sei sehr erfreulich, hielt Bärtschi fest. «Die daraus resultierenden einmaligen Erträge fliessen in den allgemeinen Haushalt ein und werden das Ergebnis der Jahresrechnung 2026 verbessern.»

An der Grundstossrichtung der bernischen Finanzpolitik ändere die Ausschüttung jedoch nichts. «2025 und 2026 haben wir hohe Gewinnausschüttungen erhalten, zuvor gab es zwei Jahre lang keinen Rappen», rief die Mitte-Politikerin in Erinnerung. «Wir tun also gut daran, die Ausgabenschleuse jetzt nicht einfach zu öffnen.» Auch in Zukunft werde es wieder Jahre ohne Gewinnausschüttungen geben.