Kanton Bern nimmt neue Kulturinstitutionen in Förderliste auf

Keystone-SDA

Das Sensorium Rüttihubelbad in Walkringen, das Theater Szene in Bern und das Schweizerische Blindenmuseum in Zollikofen gehören künftig zu den Berner Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung. Die Kantonsregierung passt die entsprechende Kulturförderungsverordnung per 1. August an.

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(Keystone-SDA) Die Aufnahme erfolgt für die Beitragsperiode von 2028 bis 2031, wie die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion am Donnerstag mitteilte. Die Liste der Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung umfasst jene Institutionen, die von Standortgemeinden, vom Kanton und den Regionsgemeinden gemeinsam mit Betriebsbeiträgen unterstützt werden.

Im Rahmen der Verordnungsänderung werden zudem die Bestimmungen über die Kommission für Theater und Tanz angepasst. Die Kommission werde künftig zweisprachig geführt, zumal die interkantonale französischsprachige Bühnenkommission der Kantone Bern und Jura aufgelöst wurde.