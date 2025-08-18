The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Solothurn unterstützt frühe Sprachförderung

Keystone-SDA

Der Kanton Solothurn beteiligt sich im kommenden Jahr mit knapp 150'000 Franken an der frühen Sprachförderung. Er unterstützt zehn verschiedene Projekte von Gemeinden und Organisationen, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Seit August 2024 sind die Solothurner Gemeinden dazu verpflichtet, Kindern frühzeitig beim Deutschlernen zu helfen. Sie müssen die Sprachkenntnisse der Kinder 18 Monate vor dem Kindergarteneintritt erheben und ihnen anschliessend Sprachförderangebote in einer Kindertagesstätte oder einer Spielgruppe anbieten.

Der Kanton wird sich gemäss seiner Mitteilung im Jahr 2026 an den Kosten für die Qualitätsentwicklung beteiligen. «Damit soll die Wirkung der frühen Sprachförderung erhöht werden.» Denn die Sprachkenntnisse seien entscheidend für den Schulerfolg.

Kostenloses Coaching und Kooperationen

Das zuständige Amt für Gesellschaft und Soziales will vor allem die Spielgruppen stärken und die verschiedenen Akteure sensibilisieren. Der Kanton Solothurn beteiligt sich mit rund 148’000 Franken an zehn Projekten von Einwohnergemeinden, Weiterbildungsinstitutionen, Anbietern von Sprachförderangeboten und weiteren Akteuren.

Mit der finanziellen Unterstützung des Kantons können unter anderem zwölf Fachpersonen von Spielgruppen ein kostenloses Sprachfördercoaching der Pädagogischen Hochschule St. Gallen besuchen. Zudem kann die Einwohnergemeinde Hägendorf die Zusammenarbeit zwischen Spielgruppe und Bibliothek stärken.

Der Kanton Solothurn will es nicht bei einer einmaligen Unterstützung belassen. Wie er am Montag ankündigte, wird er 2027 erneute Projekte und Massnahmen im Bereich der frühen Sprachförderung mitfinanzieren. Der Gesuchsprozess findet im Frühjahr 2026 statt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft