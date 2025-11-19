Kanton St. Gallen bietet weitere flexible Wege zur Berufsmatura

Keystone-SDA

Im Kanton St. Gallen werden weitere spezielle Bildungswege zur Berufsmaturität angeboten. Mit dem Angebot "BM2flex" kann neu auch in den Bereichen Sport, Kunst und Wirtschaft Präsenzunterricht und selbstorganisiertes Lernen kombiniert werden.

(Keystone-SDA) Das Angebot erlaube es den Lernenden, ihr Tempo selbst zu steuern und Inhalte gezielt zu vertiefen, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Mittwoch.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten ihre Berufsmaturität flexibel mit Beruf, Sport oder Familie vereinbaren. Lehrpersonen unterstützen sie in individuellen Coachings. Zugleich werden mit Gruppenarbeiten Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen gefördert. Ermöglicht wird das neue Angebot durch die IT-Bildungsoffensive.

«BM2flex» gibt es bereits in den Ausrichtungen Technik, Architektur, Life Sciences sowie Gesundheit und Soziales.

Drei neue Angebote

Neu kommt das Angebot «BM 2 Sportflex» für die Ausrichtung Gesundheit-Soziales am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen (GBS) dazu, das sich an Spitzensportlerinnen und Spitzensportler richtet. Voraussetzung ist eine «Swiss Talent Card». Möglich sei aber auch die «Aufnahme sur Dossier».

Es handele sich dabei «um ein in der Schweiz erstmals angebotenes Weiterbildungsangebot für Sporttalente», heisst es dazu auf der Homepage der GBS. Start ist im nächsten Schuljahr 2026/27.

Das Angebot «BM 2 Gestaltung und Kunst» richtet sich ebenfalls ab dem kommenden Schuljahr an Berufsleute aus gestalterischen Bereichen oder mit einer entsprechenden Studienabsicht. Die dritte Neuerung heisst «BM 2 Wirtschaft» und ist für Berufsleute aus kaufmännischen und wirtschaftsnahen Branchen oder mit dazu passenden Studienplänen gedacht. Beginn ist im Schuljahr 2027/28.