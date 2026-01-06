Kanton St. Gallen fördert weiterhin Stellensuchende ab 50

Keystone-SDA

Der Kanton St. Gallen will vorläufig auf eigene Rechnung ein Pilotprojekt des Bundes weiterführen. Dabei werden Stellensuchende ab 50 Jahren durch speziell geschulte Job Coaches unterstützt.

(Keystone-SDA) Am Pilotversuch des Bundes namens «Supported Employment» nahmen 13 Kantone teil, darunter auch St. Gallen. Das Projekt dauerte offiziell bis Ende Dezember 2025.

Ob der Bund das Programm weiter finanzieren wird, ist noch offen. Damit es trotzdem lückenlos fortgesetzt werden kann, wird es im Kanton St. Gallen vorläufig aus Mitteln des kantonalen Arbeitsmarktfonds finanziert. Damit könnten Stellensuchende weiterhin vom bewährten Unterstützungsansatz profitieren, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Das Angebot richtet sich an Stellensuchende ab 50 Jahren, die kurz vor einer Aussteuerung stehen. Job Coaches unterstützen sie bei der Stellensuche, begleiten sie beim Einstieg in eine neue Anstellung und stehen auch den Arbeitgebenden beratend zur Seite.

Im Pilotversuch fand schweizweit rund die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Stelle. Für die Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden lag die Stellenantrittsquote bei 53,3 Prozent, wie es in der Mitteilung heisst.