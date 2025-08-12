Kanton St. Gallen setzt inklusives Sportprogramm fort
Im Kanton St. Gallen wird mit "Unified St. Gallen" ein inklusives Sportangebot für Menschen mit Behinderung nach der Pilotphase weitergeführt. Bisher nahmen daran rund 500 Menschen mit Behinderungen teil. 25 Sportvereine und 19 Veranstalter engagieren sich dafür.
(Keystone-SDA) «Unified St. Gallen» startete 2023. Ziel des Projektes ist es, Sportmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu fördern. Basis dafür ist eine Partnerschaft zwischen dem Kanton St. Gallen und Special Olympics Switzerland.
Nun ist die Pilotphase abgeschlossen. Es gibt eine Koordinationsstelle mit einem Leistungsauftrag. Die Sensibilisierung lokaler Sportakteure habe sich als dafür entscheidend erwiesen, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Dienstag. Es brauche gezielte Unterstützung, um konkrete Angebote zu ermöglichen, vor allem dort, wo Ressourcen knapp seien.
Mit der Weiterführung bis Ende 2027 beginne nun die Phase der strukturellen Verankerung. Bestehende Angebote sollen weiterentwickelt, neue Partner gewonnen und die Selbstvertretung gestärkt werden.