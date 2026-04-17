Kantonspolizei Basel-Stadt veröffentlicht erstmals Geschäftsbericht

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat erstmals einen eigenständigen Geschäftsbericht veröffentlicht. Damit will sie Transparenz schaffen und die nach der Krise von 2024 angestossenen Reformen aufzeigen.

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(Keystone-SDA) Ausgehend von der grössten Krise seit ihrem Bestehen habe sich die Kantonspolizei Basel-Stadt im Jahr 2025 mehr verändert als in den zwanzig Jahren zuvor, heisst es im am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht.

«Den Tiefpunkt der Krise haben wir gewiss überwunden. Doch selbstverständlich sind damit nicht alle alten Probleme bewältigt», schrieb Kommandant Thomas Würgler im Vorwort. So müsse die Arbeitszufriedenheit gesteigert, der Personalbestand erhöht und die Belastung weiter reduziert werden.

Der 74-seitige Geschäftsbericht 2025 soll gemäss Mitteilung einen umfassenden Überblick über die strategische, organisatorische und kulturelle Weiterentwicklung der Kantonspolizei geben.

Verrohen nicht mehr möglich

So ist zu lesen, dass mit dem Projekt «Sipo+» der Einsatzzug aufgelöst und die Bestände auf die neue Sicherheitspolizei verteilt wurden. «Der Einsatzzug arbeitete in der Vergangenheit in grosser Gruppenstärke hauptsächlich in konfliktreichen Situationen an sozialen Brennpunkten mit hoher Kriminalität.» Das habe sich begünstigend auf die Bildung von Vorurteilen gegenüber einzelnen Bevölkerungsgruppen ausgewirkt und in gewissen Fällen zu einem «zu robusten Auftreten» geführt.

«Dass Mitarbeitende jahrelang in einer Einheit sind, die nur in solchen gewalt- und konfliktbeladenen Milieus arbeitet und entsprechend zu verrohen droht, ist künftig nicht mehr möglich», heisst es im Bericht.

Wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist, leistete die Kantonspolizei Basel-Stadt vergangenes Jahr 34ʼ562 Einsätze. Sie hatte Ende 2025 876 Mitarbeitende bei 801.4 Vollzeitstellen-Äquivalenten. Der Frauenanteil betrug dabei 23,2 Prozent.

Die Basler Polizei befindet sich im Umbruch. Der im Juni 2024 veröffentlichte Bericht des Verwaltungsrechtlers Markus Schefer hatte eine grosse Misere im Polizeikorps aufgezeigt. Viele der befragten Polizistinnen und Polizisten klagten über eine «Angstkultur», mangelndes Vertrauen in die Führung sowie über rassistische und sexistische Vorfälle.