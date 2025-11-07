Kantonspolizei Uri nimmt zwei mutmassliche Velodiebe fest

Keystone-SDA

Aus einer Tiefgarage in Altdorf UR sind in den frühen Freitagmorgenstunden Velos gestohlen worden. Nach der Fahndung kam es zur Festnahme zweier mutmasslicher Diebe.

(Keystone-SDA) Ein Bürger hatte den Diebstahl um kurz vor 4 Uhr festgestellt und das Nummernschild eines involvierten Personenwagens erfasst, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.

Etwas später hielt eine Patrouille in Erstfeld ein weiteres verdächtiges Fahrzeug an. Bei der Kontrolle entdeckte die Polizei mehrere mutmasslich gestohlene Velos. Der 51-jährige Fahrer, ein rumänischer Staatsangehöriger, wurde festgenommen.

Das zuerst entdeckte Fahrzeug wurde schliesslich von der Kantonspolizei Tessin angehalten und kontrolliert. Auch dabei fand die Polizei mutmasslich gestohlene Velos. Der 42-jährige Fahrer, ebenfalls Rumäne, wurde der Kantonspolizei Uri zugeführt und in Gewahrsam genommen.

Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Die Kantonspolizei Uri ermittelt in dem Fall.