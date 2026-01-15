Kantonspolizei Zürich findet neun Kilo Kokain in Birmenstorf AG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch in Birmenstorf AG zwei mutmassliche Dealer verhaftet. Sie stellten dabei neun Kilogramm Kokain sicher. Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Dietikon ZH kamen 10'000 Franken und zwei Schusswaffen zum Vorschein.

(Keystone-SDA) Der 38-jährige Schweizer hatte in einem Auto zudem 500 Gramm Kokain gelagert, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Auf die Spur gekommen waren die Polizisten den beiden Männern im Rahmen eines laufenden Verfahrens. Ein 43-jähriger Serbe fuhr das Auto mit den neun Kilogramm Kokain, der Schweizer soll der mutmassliche Abnehmer gewesen sein.

Die beiden Männer wurden nach der Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.