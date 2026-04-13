Kantonsrat bewilligt mehr Geld für Schulneubau in Uetikon am See

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag einen höheren Kredit für die neue Kantonsschule und die Berufsfachschule in Uetikon am See bewilligt. Das Parlament sprach insgesamt 278,1 Millionen Franken für das Grossprojekt auf dem ehemaligen Chemie-Areal.

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(Keystone-SDA) Der Zürcher Kantonsrat entschied am Montag mit 102 zu 66 Stimmen, den Kredit um 45 Millionen Franken zu erhöhen. Mit dem zusätzlichen Geld können nun auch die Berufsfachschule sowie eine Aula mit Mediathek direkt realisiert werden.

Der Regierungsrat wollte diese Projektteile aufschieben, um Kosten zu sparen. Eine Mehrheit setzte sich jedoch erfolgreich für das Gesamtprojekt ein. Sie argumentierte, dass ein späterer Bau teurer würde und wichtige Synergien zwischen den Schulen verloren gingen.

Die Minderheit aus SVP und FDP scheiterte mit ihrem Versuch, den Kredit wie vom Regierungsrat vorgeschlagen tiefer zu halten.