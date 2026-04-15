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Kantonsspital Baselland mit mehr Patientinnen und Patienten

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) hat im vergangen Jahr mehr Patientinnen und Patienten behandelt. Die Zahl der stationären Fälle erhöhte sich um 3,7 Prozent auf 24'005.

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(Keystone-SDA) Im ambulanten Bereich verzeichnete das KSBL 270’707 Patientenkontakte, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber 2024.

Das KSBL verbuchte 2025, wie im März bereits kommuniziert, einen Gewinn von 2,8 Millionen Franken. Der Betriebsertrag stieg um 21 Millionen auf 481 Millionen Franken.

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