Kantonsspital Baselland pausiert Siegerprojekt für Teilneubau

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) hat das Siegerprojekt für den Teilneubau des Standorts auf dem Bruderholz erkoren. Ob das Projekt überhaupt umgesetzt werden kann, ist allerdings offen. Bis zum anstehenden Standortentscheid im Jahr 2026 wird das Vorhaben pausiert.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Projekt «Beletage» des Totalunternehmers HRS und des Architektenteams Itten+Brechbühl AG geht als Sieger des Wettbewerbs für den Teilneubau des KSBL auf dem Bruderholz hervor, wie das Spital am Donnerstag mitteilte.

Wie es mit dem Standort des KSBL auf dem Bruderholz weitergehen soll, ist jedoch unklar. Die Baselbieter Regierung hatte letzten Februar angekündigt, dass ein neues Baselbieter Kantonsspital in Pratteln zu stehen kommen könnte. So will sie die Areale Salina Raurica im Nordosten der Gemeinde und Bredella Ost beim Bahnhof auf ihre Eignung für einen zentralen Spitalneubau überprüfen lassen.

Geprüft wird bis im Jahr 2026 also ein Spitalneubau «auf der grünen Wiese», sowie das Festhalten an den beiden bestehenden Kantonsspital-Standorten in Liestal und auf dem Bruderholz.

Beide Optionen sinnvoll für KSBL

Für das KSBL sei der Teilneubau auf dem Bruderholz ein zentrales Element der zukünftigen Entwicklung des Areals, hiess es in der Mitteilung weiter. Das KSBL erachte sowohl nur den Standort Pratteln als auch den Status quo mit Weiterentwicklung der heutigen Standorte Liestal und Bruderholz als sinnvoll.

Grund für den Wettbewerb ist, dass die Hauptbauten am Standort Bruderholz aus dem Jahr 1973 stammen und gemäss Mitteilung saniert werden müssen. Vorgesehen ist ein Teilneuneubau und der Abriss des Bettenturms.