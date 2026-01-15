Keine Reduktion der Wahlpflichtfach-Stunden im Baselbiet

Bei den Wahlpflichtfächern in der zweiten Klasse der Baselbieter Sekundarschulen kommt es nicht zu einer Kürzung. Es bleibt bei vier statt zwei Lektionen. Nach einem Landratsbeschluss vom Dezember 2025 hat die Regierung die Reduktion rückgängig gemacht, wie sie am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Somit wird das Wahlpflichtangebot in der zweiten Klasse der Sekundarschulen nach einem Entscheid des Bildungsrates ab dem Schuljahr 2026/2027 wieder erhöht.

Der Ausgaben- und Finanzplan der Regierung hatte vorgesehen, 1,7 Millionen Franken einzusparen, indem im zweiten Sekundarschuljahr nur noch ein Wahlpflichtfach belegt werden kann. Auf Antrag von Jan Kirchmayr (SP) entschied der Landrat in der Budgetdebatte im Dezember, auf diese Kürzung zu verzichten.