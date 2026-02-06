Keine Verletzte nach Wohnungsbrand an der Luzerner Baselstrasse

Keystone-SDA

An der Baselstrasse in der Stadt Luzern hat sich am Freitagmorgen ein Wohnungsbrand auf den Dachstock ausgebreitet. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, wie sie am Nachmittag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und betreute mit dem Rettungsdienst drei Bewohnerinnen und Bewohner. Die Baselstrasse war für mehrere Stunden gesperrt.

Kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten bis nach dem Mittag. Das angrenzende Nachbargebäude konnte geschützt werden, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Im Einsatz stand ein Grossaufgebot von rund 100 Angehörigen der Feuerwehr, ein Team des Rettungsdienstes sowie die Luzerner Polizei.

An den Löscharbeiten war auch eine Feuerwehrdrohne mit Wärmebildkamera beteiligt. Sie soll Glutnester lokalisieren und gezielt löschen.