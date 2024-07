Keine Verletzten bei Sattelschlepper-Brand im Seelisbergtunnel

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Sattelschlepper ist am Freitagmorgen im Seelisbergtunnel in der Innerschweiz in Brand geraten. Dabei wurde niemand verletzt. Allerdings musste der Tunnel der Autobahn A2 zwischen den Kantonen Uri und Nidwalden vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.

Das Sattelmotorfahrzeug mit niederländischen Kontrollschildern war in Fahrtrichtung Nord unterwegs, wie die Urner Behörden am Freitag mitteilten.

Rund drei Kilometer nach dem Tunnelportal sei das Fahrzeug in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten dieses Feuer schnell löschen. Beim Brand entstand allerdings hoher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen steht eine technische Brandursache im Vordergrund.