Keller-Sutter: «Habe über einen Aspekt der Vance-Rede gesprochen»

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Mittwochabend im Westschweizer Fernsehen RTS ihre umstrittenen Äusserungen zur Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance in München relativiert. "Ich habe nur über einen Aspekt von Vances Aussagen gesprochen", sagte sie.

(Keystone-SDA) Auf die Rede des US-Vizepräsidenten an der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar angesprochen, hatte die Bundesrätin in einem Interview mit «Le Temps» erklärt, es sei eine «liberale Rede gewesen, in einem sehr schweizerischen Sinne, wenn er sagt, man müsse auf die Bevölkerung hören».

Vance habe «über Werte gesprochen, die es zu verteidigen gilt und die wir teilen, wie Freiheit und die Möglichkeit der Bevölkerung, sich zu äussern. Es war ein Plädoyer für die direkte Demokratie», fügte sie hinzu – und wich damit von den Reaktionen vieler anderer europäischer Führungspersönlichkeiten ab.