Keller-Sutter bekundet Solidarität mit Opfern in Sydney

Keller-Sutter drückt ihre Solidarität mit den Opfern in Sydney aus Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat den Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney verurteilt. Die Schweiz solidarisiere sich mit den Opfern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweiz lehne jede Form von Gewalt, Antisemitismus und Hass entschieden ab, teilte Keller-Sutter auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Schweiz bekunde nach dem Terroranschlag am Bondi Beach ihre Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen, schrieb die Bundesrätin weiter.

Beim Anschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney töteten Angreifer offiziellen Angaben zufolge zwölf Menschen. Der Angriff am ersten Tag des Chanukka-Festes habe sich gegen die jüdische Gemeinschaft gerichtet, sagte der Regierungschef der australischen Region New South Wales, Chris Minns.

Auch einer der Angreifer ist gemäss staatlichen Stellen getötet worden. Nach Polizeiangaben wurden 29 Menschen in Spitäler gebracht, unter ihnen zwei Polizisten.