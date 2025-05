Keller-Sutter in Tirana: Ukraine ist für Gespräche bereit

Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hofft auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine ist offensichtlich dazu bereit, sich an den Tisch zu setzen, wie sie am Freitag bei ihrer Ankunft an einem europäischen Gipfeltreffen in Tirana sagte.

(Keystone-SDA) «Wir werden sehen, ob es zu einer Lösung kommen wird oder nicht», sagte Keller-Sutter angesprochen auf die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul. Es scheine aber etwas angespannt zu sein. Am Sonntag werde es in Rom «vielleicht» mehr Klarheit geben. Dann wird der neue Papst eingesetzt. Dort werde man sich wieder sehen.

Die Bundespräsidentin vertrat die Schweiz in der albanischen Hauptstadt am Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Hier treffe man «so ziemlich alle», so Keller-Sutter. Ein längeres Gespräch sei mit der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen geplant. Dänemark übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft für sechs Monate.

Am Treffen wurden 47 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs sowie die Europäischen Institutionen eingeladen.